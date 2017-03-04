У блокирующих Донбасс радикалов изъяли осколочные мины

Украинская полиция обнаружила и изъяла взрывчатку в районе размещения радикалов, блокирующих железную дорогу в Луганской области. Об этом в субботу, 4 марта, пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай написала на своей странице в Facebook.

«Под одной из опор моста, где стоит их [радикалов] палатка, обнаружены мины "МОН" (противопехотные осколочные — прим. «Ленты».ру»), гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», — перечислила она.

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В настоящее время на месте обнаружения взрывчатых веществ работают эксперты криминалисты и взрывотехники. «Проводится тщательное обследование территории, где находятся блокирующие», — добавила Погукай.

3 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил возможные убытки от торговой блокады Донбасса в 3,5 миллиарда долларов.

25 января члены националистических организаций заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

В ответ на фактическое бездействие Киева власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР.