В МЖД рассказали об отсутствии влияния украинских радикалов на движение поездов

Действия украинских радикалов, которые блокируют железнодорожные пути в Конотопе у границы с Россией, пока никак не влияют на движение поездов. Об этом ТАСС рассказали в воскресенье, 5 марта, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) по Брянской области.

«По данным дежурного по брянскому отделению МЖД, нарушения движения поездов на украинском направлении в брянском регионе не отмечается», — сказала представитель пресс-службы Инна Чикачева.

По ее словам, с начала новых суток с территории России в сторону Конотопа убыли только грузовые составы, пассажирские поезда прибудут к границе двух стран вечером в воскресенье.

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Как рассказала Чикачева, из Москвы через Брянск и далее на Конотоп ежедневно ходят украинские и молдавские пассажирские поезда, российские составы в этом направлении не курсируют. Грузовое сообщение на этом участке сравнительно небольшое, уточнили в МЖД.

Вечером 4 марта радикалы, называющие себя «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами», начали возводить «редут» на путях в Конотопе. Они пообещали со временем взять под контроль все восемь пограничных переездов между странами.

2 марта депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что местные националисты сделают все, для того чтобы прервать железнодорожные сообщение с Россией.