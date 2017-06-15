В тисках Федрезерва

Наступила «неделя регуляторов»: 14 июня ФРС США подняла ставку, 16 июня Банк России ее опустит. В РФ и Соединенных Штатах медленно, но верно нормализуется монетарная политика, с помощью которой шла борьба с последствиями кризиса — своего у каждой страны. «Лента.ру» разбиралась в том, как этот процесс скажется на отечественной экономике, ценах на нефть и рубле.

Ставка Дональда

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо ужесточила монетарную политику, подняв базовую ставку на 0,25 процентного пункта — с 0,75-1 до 1-1,25 процента (увеличение ставки регулятора на любую величину является ужесточением, так как это повышает стоимость денег внутри экономической системы; и наоборот — понижение ставки смягчает денежно-кредитную политику конкретной страны).

С 2008 года и до конца 2015-го Соединенные Штаты жили в условиях сверхнизких, почти нулевых ставок. С помощью дешевых денег Федрезерв стимулировал американскую экономику после глобального финансового кризиса. До того как он разразился, ставка достигала 5,25 процента. Ужесточение монетарной политики свидетельствует о том, что финансовые власти США уверены в своей экономике, а также в том, что последствия серьезного кризиса почти сошли на нет.

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Традиционно ФРС, принимая решение об изменении ставки, ориентируется на три ключевых показателя: инфляцию, динамику ВВП и ситуацию на рынке труда.

Если оценивать состояние экономики США в целом, то его можно охарактеризовать как «умеренное замедление роста», считает гендиректор инвестиционной компании «Форум» Роман Паршин. По его словам, рынок труда приближается к состоянию полной занятости, а рост цен хотя и не достиг целевого значения в 2 процента, но находится в диапазоне от 1,5 до 1,7 процента. То есть американская экономика не успела разогнаться до нужного темпа, но уже испытывает не такие большие проблемы, поэтому повышение ставки на 25 базисных пунктов выглядит хорошим решением, считает эксперт.

Кроме того, на решение регулятора влияет политика президента Дональда Трампа. Он обещал простимулировать экономику масштабной программой государственных вложений в инфраструктуру. И именно при Трампе ставка Федрезерва была поднята уже дважды.

Федрезерв поднял ставку на 0,25 процентного пункта Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Основной драйвер [для повышения ставок] — это ожидаемое увеличение госрасходов. Программа роста экономики, анонсированная 7 июня Дональдом Трампом на берегу реки Огайо, предполагает помощь государства, но пока исключительно с привлечением капиталовложений. Сумма, на которую обещан фандрейзинг (привлечение средств — прим. «Ленты.ру»), довольно внушительная — 1 триллион долларов», — указывает директор аналитического департамента компании «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

«Процентные ставки в США все еще считаются достаточно низкими для стимулирующего воздействия на экономику, а макростатистика все же не настолько пессимистична, чтобы прекращать нормализацию денежно-кредитной политики», — отмечает Том Левинсон из Sberbank CIB. Аналитик добавляет, что в этом году ставка ФРС США, скорее всего, будет повышена еще раз — на те же 25 базовых пунктов.

Обычно повышение базовой ставки Федрезерва приводит к укреплению доллара и, соответственно, к ослаблению рубля. Против него на этой неделе может сыграть и Банк России.

Дилемма Набиуллиной

Российский регулятор находится в позиции, противоположной ФРС. Высокая ключевая ставка (9,25 процента) — один из многих факторов, которые не дают отечественной экономике «разогреться» после 2014 года, когда ЦБ резко задрал ее вверх до 17 процентов. Стоимость денег в РФ остается достаточно высокой, о чем свидетельствуют дорогие кредиты для населения и бизнеса. Это и притормаживает рост ВВП.

Но у ЦБ несколько иная цель, которая опосредованно связана с восстановлением экономического роста. Благодаря жесткой денежно-кредитной политике регулятор подавляет инфляцию, достигавшую три года назад двузначных величин. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, низкая и, что немаловажно, стабильная инфляция как раз создает в России условия для увеличения ВВП. «Все-таки нужно замечать, что у нас идет снижение инфляции одновременно с тем, что идет экономический рост и растут инвестиции», — заявила она, выступая с отчетом в Госдуме.

Главная интрига заседания совета директоров Банка России, намеченного на 16 июня, заключается в том, как сильно опустится ключевая ставка.

По факту цель по инфляции уже достигнута: Минэкономразвития зафиксировало падение индекса потребительских цен до отметки в 4 процента еще в середине мая. Но, помимо показателя инфляции, есть еще и так называемые инфляционные ожидания, то есть рост стоимости товаров и услуг, к которому готовится население. При принятии решения об изменении ключевой ставки ЦБ также учитывает и этот фактор.

В пятницу, 16 июня, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет принято решение о снижении ключевой ставки Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне ожидают, что увеличение цен по итогам года составит 10 процентов — это уровень, который наблюдался в стране до кризиса 2013-2014 годов. Так что у Банка России есть определенный простор для смягчения денежно-кредитной политики.

«Российский регулятор на заседании 16 июня может снизить ставку на 0,25-0,5 процентного пункта. Для этого сложились все необходимые условия. Инфляция снизилась до цели ЦБ в 4 процента, также снижаются инфляционные ожидания. Ситуация на валютном рынке, несмотря на рост волатильности в ценах на нефть, остается стабильной, и рубль крепок. У регулятора есть все возможности снизить ставку на 0,5 процентного пункта. Однако он может сделать более осторожный ход и опустить ставку лишь на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов, что будет вызвано его желанием оценить стабильность тенденций, сложившихся по инфляции и на валютном рынке», — полагает аналитик «Финама» Богдан Зварич.

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«Набиуллина говорила о возможности снизить ключевую ставку и на 0,25, и на 0,50 процентного пункта, так что для российского рынка сохраняется некая интрига. Думаю, что наиболее вероятно все же неагрессивное снижение на 0,25 процентного пункта, так как целевой показатель, на который ориентируется ЦБ, — это инфляция, и регулятору очень хочется удержать ее в пределах 4 процентов годовых», — говорит Роман Паршин.

Он полагает, что доллар при этом будет двигаться к отметке в 60 рублей и выше. И роль тут будут играть не только растущая ставка ФРС США и падающая ставка ЦБ РФ, но и другие макроэкономические факторы, например стоимость нефти в рублях. «Она аномально низкая: 2755 рублей за баррель Brent — сравните это с 3400 рублями полгода назад. Этот показатель должен вырасти, когда прекратится приток средств кэрри-трейдеров на российский валютный рынок. Нефть имеет хорошие шансы остаться ниже уровня 50 долларов за баррель и двигаться к отметке в 45 долларов. Таким образом, рынки будут выглядеть так: дешевеющая нефть — дешевеющий рубль — укрепляющийся доллар — дешевеющая нефть», — резюмировал эксперт.