Минэкономразвития сообщило о достижении цели по инфляции

Инфляция в России опустилась до целевого показателя в четыре процента. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило Минэкономразвития.

«С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла четырех процентов (по состоянию на 15 мая 2017 года)», — говорится в сообщении министерства.

Материалы по теме «Рубль подешевел на 1000 процентов» В какой валюте лучше хранить свои сбережения

В ведомстве также считают, что при сохранении текущего курса рубля до конца года в декабре инфляция замедлится до 2,9 процента. Это не базовый сценарий развития, подчеркнули в Минэкономразвития, так как при ускоренном падении индекса потребительских цен ЦБ начнет быстро снижать ключевую ставку, что вернет инфляцию к целевому уровню.

Ранее 15 мая директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что многие регионы живут в условиях инфляции, близкой к целевому показателю в четыре процента, а 80 процентов населения — в условиях низкой инфляции.

По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента.

В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.