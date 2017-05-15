В ЦБ поведали о живущих при низкой инфляции 80 процентах россиян

Многие регионы России живут в условиях инфляции близкой к целевому показателю в четыре процента, а 80 процентов населения — в условиях низкой инфляции. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает ТАСС.

«Инфляция снижается достаточно однородно по регионам. И очень многие регионы уже живут с инфляцией вблизи четырех процентов, и 80 процентов населения, если считать по численности, живет в условиях низкой инфляции, и здесь видим достаточно хорошие процессы», — приводит агентство его слова.

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По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента.

Инфляция в России может опуститься до целевого уровня ЦБ — четыре процента — в третьем квартале 2017 года. В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.