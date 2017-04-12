Медведев нашел угрозу в дополнительных нефтяных доходах

Дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать рост инфляции выше запланированных четырех процентов, если их направить на увеличение бюджетных расходов. Об этом в среду, 12 апреля, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По его словам, приток незапланированных средств может иметь ряд негативных последствий. «Если это (скачок инфляции — прим. «Ленты.ру») произойдет, рост цен съест все возможные плюсы от дополнительных доходов», — сказал Медведев.

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В случае увеличения темпов инфляции вырастет стоимость товаров, банки сохранят более высокие ставки, а производители не смогут увеличить сбыт. «Все понимают, что наша задача заключается в том, чтобы бережно относиться к тем достижениям в области инфляционного таргетирования, которое мы в последнее время для себя выбрали», — отметил он.

Россия может столкнуться с очередным усилением влияния конъюнктуры сырьевого рынка. «Мы добиваемся обратного эффекта — снижения зависимости бюджета от нефтяных цен», — подчеркнул глава правительства.

7 апреля зампред правительства Аркадий Дворкович заявил, что мировые цены на нефть после сокращения добычи Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и независимыми производителями пока ниже уровня, который ожидали в России.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти Urals в январе-марте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 52,04 доллара за баррель.

Согласно оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, за время действия соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти российский бюджет дополнительно получил восемь-девять миллиардов долларов, в целом за 2017 год такие доходы могут достичь 50 миллиардов.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.