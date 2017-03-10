Соглашение о сокращении добычи нефти принесло России 9 миллиардов долларов

За время действия соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти российский бюджет дополнительно получил восемь-девять миллиардов долларов, в целом за 2017 год такие доходы могут достичь 50 миллиардов. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова напомнил, что добыча в результате сокращения в России уменьшилась на 117 тысяч баррелей в сутки в январе и еще на 90 тысяч баррелей в день в феврале. При этом цена нефти до объявления о соглашении (29 ноября 2016 года) была на уровне 47,5 доллара за баррель марки Brent и около 46 долларов за баррель российской Urals.

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За январь-февраль текущего года средняя цена нефти составила 55,6 доллара за баррель Brent и примерно 54 доллара за баррель Urals. При этом добыча в России за тот же период составила почти 658 миллионов баррелей по цене 54 доллара. Без соглашения с ОПЕК страна могла бы добыть 667 миллионов баррелей, но по цене 46 долларов за бочку, отметил Танурков. В данном случае разница бы составила 4,8 миллиарда долларов.

«Мы перемножаем эти цифры на возможное падение цен до 40 долларов за баррель, так как отсутствие соглашения рынок негативно бы воспринял и цены бы упали. Плюс прибавляем к этому мартовские показатели. В целом получается более девяти миллиардов долларов», — заключил Танурков.

По состоянию на 12:25 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,63 процента — до 52,52 доллара за баррель. 9 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, дополнительные доходы России в 2017 году от более высокой цены на нефть могут составить около триллиона рублей.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.