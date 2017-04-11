Силуанов понадеялся на избавление от «голландской болезни»

Министр финансов России Антон Силуанов выразил надежду на избавление российской экономики от «голландской болезни». Его слова приводит во вторник, 11 апреля, Rambler News Service.

«Мне хотелось бы, чтобы в новом десятилетии мы не вспоминали наши "болячки голландские", чтобы бюджет был полностью независимым от каких-то факторов, которые могут сделать его нестабильным», — сказал он.

13 января Силуанов заявил, что экономика России уже полностью излечилась от «голландской болезни». Он отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже снизилась: в 2014 году они составляли 9,6 процента ВВП, а в 2016 году — 5,8 процента.

Материалы по теме На черный день Зачем США и Саудовская Аравия обваливают цены на нефть

В декабре 2016 года президент Сбербанка Герман Греф заявил, что возвращение стоимости нефти к 120 долларам за баррель, а курса доллара — к 35 рублям, вернут российскую экономику в состояние «голландской болезни».

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики, чаще всего в сфере нефте- и газодобычи.