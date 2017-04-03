За год цена российской нефти Urals выросла в полтора раза

Средняя цена российской нефти Urals в январе-марте 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 52,04 доллара за баррель. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

В январе-марте 2016 года стоимость отечественной нефти составила 31,99 доллара за бочку, отмечается в сообщении.

Материалы по теме «Разумеется, это обрушит рубль» Что ждет российскую валюту в «шоковый» 2017 год

В марте средняя цена барреля Urals сложилась на уровне 49,76 доллара по сравнению с 36,53 доллара в том же месяце прошлого года (рост в 1,4 раза).

По состоянию на 18:35 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8 процента — до 53,09 доллара за баррель.

В январе 2017 года Россия увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68 процентов, до 7,44 миллиарда долларов. При этом средняя цена нефти марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.