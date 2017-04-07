Россия опечалилась результатами соглашения с ОПЕК

Мировые цены на нефть после сокращения добычи Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и независимыми производителями пока ниже уровня, которого ожидали в России. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил зампред правительства Аркадий Дворкович, передает Rambler News Service.

«Хотелось бы выйти на цену 55-60 долларов [за баррель], но сочетание факторов пока не дает возможности. Все равно действия [по ограничению производства] были правильными, ситуация лучше, чем была», — сказал он.

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Россия определится с позицией по продлению соглашения с ОПЕК в апреле-мае, добавил Дворкович.

По состоянию на 13:15 мск 7 апреля цена июньских фьючерсов на нефть Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,13 процента — до 55,51 доллара за баррель.

Ранее в пятницу стоимость нефти марки Brent резко подскочила почти до 56 долларов за баррель после ракетного удара США по авиабазе в Сирии.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти Urals в январе-марте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 52,04 доллара за баррель.

Россия является ключевым участником сделки по сокращению добычи нефти между ОПЕК и независимыми производителями, которая была заключена в декабре 2016-го на полгода. В мае участники соглашения соберутся в Вене и обсудят перспективы его продления.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.