Удар США по Сирии поднял цены на нефть

Цена нефти марки Brent выросла на лондонской бирже ICE на 1,29 процента, составив 55,61 доллара за баррель, следует из данных биржи. Нефть подорожала после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Рублевый эквивалент нефти вырос за несколько дней на 10 процентов.

Как передает CNBC, после удара доллар незначительно снизился по отношению к иене. Он стоил 110,4 иены по сравнению с максимальным значением за сессию в 110,99 иены. Американская валюта также снизилась против корзины шести ключевых валют.

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Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, комментарий которого приводится на сайте «Финама», предполагает, что на следующей неделе Brent может подняться до 57 долларов за баррель. «Нефть на фоне авиаударов по Сирии получила импульс к росту, ближайшая цель 57 долларов не выглядит уже фантастикой. На следующей неделе котировки вполне могут хотя бы протестировать данный уровень», — сказал он.

В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению президента США Дональда Трампа, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Днем ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, к концу года он достигнет 68 рублей.