Трамп выбрал ракетный удар из трех сценариев действий в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил с членами Совета национальной безопасности несколько сценариев действий в Сирии. Как передает в пятницу, 7 апреля, ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом рассказал советник главы государства по нацбезопасности Герберт Макмастер.

«Было три варианта, которые мы обсуждали с президентом, и президент попросил нас остановиться на двух, проработать их, у него был ряд вопросов, на которые мы попытались ответить. … После длительных обсуждений президент решил действовать», — отметил он.

По словам Макмастера, перед тем как приступить к воплощению плана, участники обсуждения сравнили связанный с военным вмешательством опасностью с риском бездействия.

В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Трампа, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сирийский военный источник сообщил о погибших, однако в Пентагоне заявили, что не располагают данными о жертвах среди мирного населения.

4 апреля в результате предполагаемого применения химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, количество пострадавших насчитывает сотни. Вашингтон возлагает ответственность за произошедшее на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов о виновниках применения запрещенного оружия.