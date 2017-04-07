Израиль поддержал решение США о ракетном ударе по Сирии

Иерусалим поддерживает решение Вашингтона о нанесении ракетного удара по Сирии. Записи об этом в пятницу, 7 апреля, появились в микроблоге в Twitter премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа. Как словами, так и делами президент США дал однозначно понять, что не будет терпеть использования и распространения химического оружия», — говорится в публикациях.

В ночь на 7 апреля Трамп отдал распоряжение выпустить с двух эсминцев в Средиземном море 59 «Томагавков» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. Он уверен, что именно оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб. Видео ракетного удара Пентагон выложил в интернет.

США уверяли, что целью были не люди, а аэродром, авиация и инфраструктура. Но источник в сирийских военных кругах рассказал, что имеются погибшие. В свою очередь в Минобороны США сообщили, что не располагают данными о жертвах среди мирного населения, напротив: заверили, что было сделано все, чтобы сирийские и российские военнослужащие не пострадали/

4 апреля в результате предполагаемого применения химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, еще сотни пострадали. Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов о виновниках произошедшего.