Глава комитета Совфеда по обороне прокомментировал атаку США против Сирии

Нанесение американцами ракетного удара по авиабазе в Сирии может поставить под вопрос достигнутые договоренности с сирийской оппозицией, в том числе на женевской площадке. Такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

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По словам сенатора, удар США по авиабазе также может подорвать уже предпринятые усилия по борьбе с терроризмом в Сирии.

Также он заявил, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии. По мнению сенатора, этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства — члена ООН.

Кроме того, Озеров отметил, что удар США может перечеркнуть взаимодействие между российскими и американскими военными в Сирии, поскольку Вашингтон не контактировал с российским руководством перед его нанесением.

В ночь на пятницу, 7 апреля, Пентагон по приказу президента Дональда Трампа нанес удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти эти обвинения отвергают.