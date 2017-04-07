Россия
 

Глава комитета Совфеда по обороне прокомментировал атаку США против Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Озеров
Виктор Озеров

Нанесение американцами ракетного удара по авиабазе в Сирии может поставить под вопрос достигнутые договоренности с сирийской оппозицией, в том числе на женевской площадке. Такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По словам сенатора, удар США по авиабазе также может подорвать уже предпринятые усилия по борьбе с терроризмом в Сирии.

Также он заявил, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии. По мнению сенатора, этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства — члена ООН.

Кроме того, Озеров отметил, что удар США может перечеркнуть взаимодействие между российскими и американскими военными в Сирии, поскольку Вашингтон не контактировал с российским руководством перед его нанесением.

В ночь на пятницу, 7 апреля, Пентагон по приказу президента Дональда Трампа нанес удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.

Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти эти обвинения отвергают.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минобороны США опубликовало видео ракетной атаки по сирийской авиабазе
Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении обязательств по вывозу химоружия Сирии
Военный источник сообщил о жертвах в результате удара США по авиабазе в Сирии
Последние новости
Путин назвал удары США по Сирии агрессией
Избившая школьника зонтом 79-летняя пенсионерка предстанет перед судом
Трамп выбрал ракетный удар из трех сценариев действий в Сирии
СМИ узнали количество жертв удара США по Сирии
В сети разоблачили хвастающихся экстремальными снимками блогеров
Глава комитета Совфеда по обороне прокомментировал атаку США против Сирии
Минобороны США опубликовало видео ракетной атаки по сирийской авиабазе
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
01:36 5 апреля 2017

«Зачем прессовать подростков?»

Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой
08:55 Сегодня

Путин назвал удары США по Сирии агрессией

08:48 Сегодня

Избившая школьника зонтом 79-летняя пенсионерка предстанет перед судом

20:48 5 апреля 2017

Госдума проверит возможную причастность Вороненкова к коррупции

Россия
 — 
00:28 Сегодня
Леонид Маркелов

«Строительство замков продолжится»

Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки
02:00 Сегодня

Россия предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий

19:12 6 апреля 2017

Вечер памяти «Питер — мы с тобой» сняли с квадрокоптера

20:13 5 апреля 2017

Госдума поддержала приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам

Россия

Стресс-фактор

Как не позволить чрезмерным психологическим нагрузкам разрушить здоровье
19:19 6 апреля 2017

На подмосковной ферме выявили африканскую чуму свиней

18:12 6 апреля 2017

Клинцевич сравнил постпреда США при ООН с древнеримским политиком

18:41 6 апреля 2017

В МВД заявили о 50 тысячах участников памятного вечера на Манежной площади

Россия
«Зачем прессовать подростков?»
Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой
Леонид Маркелов«Строительство замков продолжится»
Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки
Путин назвал удары США по Сирии агрессией
Избившая школьника зонтом 79-летняя пенсионерка предстанет перед судом
Россия предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Глава комитета Совфеда по обороне прокомментировал атаку США против Сирии
Вечер памяти «Питер — мы с тобой» сняли с квадрокоптера
Все материалы
Мир
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Дональд ТрампАмериканский пирог
Готов ли Китай сменить США в роли лидера мировой глобализации
Трамп выбрал ракетный удар из трех сценариев действий в Сирии
Израиль поддержал решение США о ракетном ударе по Сирии
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганНе совсем друзья
Что мешает восстановлению диалога Москвы и Анкары
Все материалы
Бывший СССР
Неизлечимая энергозависимость
К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине
В Одессе со второй попытки демонтировали памятную доску Котовскому
Мария Гайдар Гайдар и ее команда
Как бывшая россиянка стала новым советником Петра Порошенко
В Киеве заявили о декоммунизации украинской медицины
В ДНР объявили имя заказчика убийств Гиви и Моторолы
Две украинки попытались ввезти в Польшу шестиствольную морскую пушку
В Киеве начали сбор подписей за отставку Кличко
Все материалы
Финансы
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Лукашенко нашел способ компенсировать дороговизну российского газа
О, дивный новый рост!
Как чиновники ищут признаки восстановления экономики России
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из Идея-банка
Киев отверг требование МВФ отменить санкции против российских банков
Индия задумалась о свободной торговле с Евразийским союзом
Орешкин спрогнозировал рост доллара до 68 рублей до конца года
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Под знаком ГМО
Генно-модифицированные организмы в России занесут в реестр
За хлебом по расписанию
Запретят ли гипермаркетам работать круглосуточно?
Оператор «Северного потока-2» подал заявку на строительство в водах Германии
Российскому авторынку предрекли медленное восстановление
Британцы раскроют всех владельцев элитной недвижимости в Лондоне
Приостановлена деятельность портившей воздух в Советской Гавани компании
Все материалы
Силовые структуры
Экстремальный, боевой, спортивный
В России пройдет первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
По кровавым следам
Почему в Астрахани исламисты убивали полицейских
Вернуть в исходное
Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
Минобороны США опубликовало видео ракетной атаки по сирийской авиабазе
СМИ узнали количество жертв удара США по Сирии
СМИ сообщили о предложении главы Пентагона ударить крылатыми ракетами по Сирии
Военный источник сообщил о жертвах в результате удара США по авиабазе в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Коммунальный рай
Как советская власть создавала нового человека
Доказано превращение Северного Ледовитого океана в Атлантический
Найден мертвый близнец Млечного Пути
Названа дата битвы гигантских пилотируемых роботов
Названа причина загадочных атмосферных явлений прошлого
Все материалы
Спорт
Аделина СотниковаПрыжок к жизни
Вернет ли Евгений Плющенко в мировую элиту фигурного катания Аделину Сотникову
Буффон эмоционально отреагировал на неуверенную игру сменщика
Александр ОвечкинЛедовое переговорище
Смогут ли МОК и НХЛ договориться об участии сильнейших хоккеистов в ОИ-2018
Пойманный на допинге российский борец Бароев дисквалифицирован на два года
Тренер прокатился на животе по газону после гола своей команды
Российский борец Ахмедов получит золото ОИ-2008 вместо чемпиона-допингиста
Слуцкий выразил готовность возглавить английский клуб
Все материалы
Культура
«Главная ценность нации — это совесть»
Продюсер Тимур Бекмамбетов о «Времени первых» и русском характере
Робот и наоборот
Группа, без которой не было бы Depeche Mode, A-ha и многих других
Замасленный психоанализ
Как современная литература стала отражением идей Фрейда
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин приедет в Россию на фестиваль фантастики
Элтон Джон пожаловался на дороговизну винила The Life Of Pablo Канье Уэста
Ильдар Абдразаков«Ритуалы мафии потрясения у меня не вызвали»
«Сицилийская вечерня»: в каком соку нужно вариться, чтобы не нажить врагов
«Маленький принц» стал самой переводимой книгой после Библии и Корана
Все материалы
Интернет и СМИ
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
В сети разоблачили хвастающихся экстремальными снимками блогеров
Отец-тролль прифотошопил к фото дочери нож и горящую плиту ради хейтеров
Twitter подал в суд на власти США из-за требования раскрыть данные пользователя
В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира
Героев картин классиков «заставили» пользоваться смартфонами и играть в гольф
Все материалы
Ценности
Volkswagen Golf GTE SportБешеные табуретки
Спортивные модификации компактных авто не теряют популярности
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Жизнь удалась
Что будут носить этой весной обитатели Рублевки и Барвихи
Omega отпраздновала 60-летие коллекции Speedmaster
Skoda показала «внутренности» своего электрокара
В Испании открылась «Страна Ferrari»
Zara Home одела женщин в одеяла
Все материалы
Путешествия
Холм ядовитых деревьев
Почему Туол-Сленг — главное, что стоит увидеть в Камбодже
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Мама, я аэрофоб
Как справиться со страхом перед полетами
Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности в туризме
В Мадриде появились общественные капсулы для отдыха во время сиесты
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
РЖД сделает «Сапсан» на пять минут быстрее
Все материалы
Из жизни
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
Какая нелепая смерть
Иногда люди гибнут по самым странным, смешным и маловероятным причинам
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
В США кадет-гей пригласил спутника на выпускной
Стало известно меню устроенного Трампом в честь Си Цзиньпина ужина
Поклонник VR пересек Великобританию не выходя из комнаты
105-летний британец прокатался на американских горках
Все материалы
Тест-драйв четырех очень разных VW Golf
Знакомимся с обновленным «Гольфом»
Королевы красоты
Пять победителей престижного конкурса дизайна Red Dot
Самые крутые «десятки»
Красивые (и не очень) обвесы для «Лады»
Машины, достойные второго шанса
«Заряженные» седаны, которые было бы неплохо снова увидеть на дорогах
Subaru обновила универсал Outback
Honda «подогрела» новый Civic
Большой кроссовер Skoda оценили в два миллиона рублей
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы