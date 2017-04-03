Аналитики предрекли снижение инфляции до 4 процентов в третьем квартале

Инфляция в России может опуститься до целевого уровня ЦБ — четыре процента — уже в третьем квартале. Об этом заявили опрошенные Reuters аналитики.

Экономисты 18 компаний и банков ждут замедления годовой инфляции в марте до 4,3 процента, отмечает агентство. Элина Рыбакова из Deutsche Bank видит высокую вероятность того, что инфляция может опуститься и держаться ниже четырех процентов продолжительное время.

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«В целом, сохранение благоприятной инфляционной картины вкупе с неустойчивой динамикой индикаторов уверенности в промышленности позволяет с высокой долей вероятности рассчитывать на дальнейшее снижение ставки ЦБ на 25 базисных пунктов в апреле», — полагает Дмитрий Полевой из ING.

Кроме того, аналитики по-прежнему ждут роста ВВП России на 1,2 процента в текущем году и на 1,6 процента — в 2018 году. Курс доллара через три месяца будет на отметке 60,5 рубля и 61 рубль — через 12 месяцев, считают они.

По данным исследования ЦБ, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. На фоне роста оптимизма респонденты улучшили свои оценки будущей динамики производства, уровня жизни населения и ситуации с безработицей.

По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до четырех процентов в 2017 году.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.