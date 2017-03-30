Клепач допустил падение инфляции ниже четырех процентов

Уровень инфляции в России в нынешнем году может быть ниже четырех процентов, в диапазоне 3,6-3,8 процента. Об этом в четверг, 30 марта, заявил зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», сообщает ТАСС.

«Насчет лета — не знаю», — сказал он, отвечая на вопрос, опустится ли индекс потребительских цен ниже четырех процентов к этому времени.

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24 марта ЦБ решил опустить ключевую ставку на 0,25 процента, до 9,75 процента годовых. Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции снизится до четырех процентов не позднее июля 2017 года.

По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до четырех процентов в 2017 году.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.