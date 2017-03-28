Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Из-за укрепления рубля снизились цены на часть ассортимента российских продовольственных сетей. Об этом во вторник, 28 марта, пишет газета «Коммерсантъ».

«Мы действительно констатируем, что цены на 15-20 процентов товаров на полках наших магазинов в начале этого года были ниже, чем в январе и феврале прошлого года», — сообщили в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

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Стоимость фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года опустилась на 4-15 процентов. Снижение цены на сахар, подсолнечное масло, муку, орехи, сухофрукты, мясные и рыбные консервы составило от одного до 20 процентов. Этому способствовало укрепление рубля, высокий урожай, а также ряд специфических причин в отдельных категориях товаров, отметили в пресс-службе X5 Retail Group.

Другие ретейлеры также подтверждают снижение средней цены продажи, отмечает издание. Но, по словам представителя одной из крупных розничных сетей, это может быть связано не только с ростом курса национальной валюты, но и с укрепившимся переходом потребителей на более дешевые товары.

Сильнее всего цены на продукты в России росли в 2014 и 2015 годах из-за падения рубля: за 2014-й доллар укрепился к российской валюте на 70 процентов, евро — на 53 процента. По оценке Росстата, продовольствие в тот год подорожало на 15,5 процента, непродовольственные товары — на 8 процентов.

24 марта совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9,75 процента годовых. Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции снизится до 4 процентов не позднее июля 2017 года.

По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до 4 процентов в 2017 году.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.