Россияне понадеялись на повышение уровня жизни

В марте инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Об этом свидетельствуют данные опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, сообщается в пресс-релизе ЦБ. На фоне роста оптимизма респонденты улучшили свои оценки будущей динамики производства, уровня жизни населения и ситуации с безработицей.

Несмотря на постепенное снижение, инфляционные ожидания населения все еще заметно выше целевого уровня инфляции. В марте они составили 11,2 процента, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в январе.

Индекс потребительских настроений в марте вырос после всплеска пессимизма в феврале. При неизменности оценок материального положения за прошедший год респонденты ожидают его улучшения в будущем и более позитивно относятся к крупным покупкам.

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Отношение опрошенных к сбережениям также улучшилось. Выросло число тех, кто говорит, что в его семье есть сбережения, а также увеличилась оценка величины этих сбережений. Традиционно из всех предлагаемых респондентам форм сбережений наибольшей популярностью пользуется хранение денег в банке.

По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до четырех процентов в 2017 году.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.