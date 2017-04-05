В марте в России подорожали водка и творожные сырки

Инфляция в России в марте 2017 года замедлилась до 0,1 процента с 0,2 процента в предыдущем месяце, при этом заметно выросли цены на молочную продукцию. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил Росстат.

Творожные сырки подорожали на 1,5 процента, молоко, кисломолочные продукты, нежирный творог и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,8 процента.

На 0,8 процента выросли цены на шампанское и водку. При этом зарубежное пиво подешевело на 0,2 процента.

Среди овощей и фруктов больше всего подорожал картофель — на 9,1 процента, лук стал дороже на 7 процентов, на 1,6-4,7 процента поднялись цены на бананы, виноград, морковь и свеклу. В то же время на 7,5 процента подешевели огурцы, а помидоры, апельсины, лимоны и груши потеряли в цене 0,5-3,2 процента.

По мнению аналитиков, инфляция в России может опуститься до целевого уровня ЦБ — 4 процента — уже в третьем квартале.

По данным Росстата, месячная инфляция в январе составила 0,6 процента; в декабре, ноябре и октябре 2016 года этот показатель равнялся 0,4 процента.

В 2016 году инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.