В России подешевели печенье, карамель и шоколадные конфеты

Цены на печенье, карамель и шоколадные конфеты в России в марте снизились по сравнению с февралем. При этом шоколад, зефир, пастила и торты с пирожными подорожали, сообщил в среду, 12 апреля, Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

«Печенье подешевело на 0,1 процента — до 147,6 рубля за один килограмм, цены на шоколадные конфеты снизились на 0,1 процента — до 303,6 рубля за килограмм, карамель подешевела на 0,03 процента — до 216,5 рубля за килограмм», — отмечается в сообщении.

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В среднем кондитерские изделия в марте подорожали по сравнению с февралем на 0,2 процента. За год продукция выросла в цене на 5,3 процента — больше всего шоколад (плюс 7,5 процента), карамель (плюс 6,9 процента) и пастила с зефиром (плюс 6,1 процента).

Замедлению роста цен на кондитерские изделия способствуют как укрепление курса рубля, так и коррекция цен на основные виды кондитерского сырья. «Пока спрос на сладости в России остается еще на более низких, чем до кризиса, уровнях и сосредоточен в основном на их более дешевых видах», — заключают эксперты ЦИКР.

В 2015 году кондитерские изделия подорожали на 25 процентов, отметили в центре.

По данным Росстата, инфляция в марте замедлилась до 0,1 процента с 0,2 процента месяцем ранее, при этом заметно выросли цены на молочную продукцию.

Инфляция в России может опуститься до целевого уровня ЦБ — 4 процента — уже в третьем квартале. В 2016 году инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.