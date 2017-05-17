Упали в цель

Инфляция в России впервые за многие годы опустилась до отметки в четыре процента. Именно такую цифру обозначал в последние два года в качестве главной цели Банк России. Более того, в ближайшие месяцы индекс потребительских цен и вовсе может упасть ниже трех процентов, чего не было со времен СССР и плановой экономики.

Исполнители желаний

В апреле, по данным Росстата, инфляция замедлилась до 4,1 процента, причем за весь месяц цены выросли на 0,3 процента. В прошлые годы в четвертом месяце наблюдался рост на 0,5-1 процента и даже выше. Практически не увеличивались цены на большинство продуктов питания, услуги также дорожали незначительно.

Судя по тенденции, инфляция будет сокращаться и дальше — по крайней мере, в Минэкономразвития в этом уверены. В ведомстве Максима Орешкина считают, что при сохранении текущего курса рубля до конца года в декабре рост цен замедлится до 2,9 процента. Показатель станет рекордным: ничего подобного ни в 1990-е, ни в 2000-е годы не наблюдалось.

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Похоже, план Банка России по удержанию инфляции в приличных рамках начал работать. Финансовые власти страны и в прошлом многократно обещали обуздать рост цен, но все эти попытки раз за разом проваливались. Нормальная инфляция в стране последние 20 лет составляла 7-8 процентов в год, а в период кризисов регулярно подскакивала до двузначных чисел. Обязательство, данное Эльвирой Набиуллиной два года назад, по сути, одно из первых, исполненных государством в области экономики. По другим показателям, включая экономический рост и увеличение ВВП на душу населения, ничего подобного добиться не удалось.

Замороженная экономика

Каким образом получилось достичь этого показателя? Тут следует начать с того, что в развитых странах низкая инфляция является, как правило, симптомом плохого состояния экономики. Не зря одна из целей, которую ставит Европейский центральный банк при проведении монетарной политики в последние годы, — хоть немножко разогнать цены. Цель, кстати, пока выполняется так себе: и рост ВВП еврозоны, и инфляция по-прежнему находятся на низких, практически кризисных уровнях. Другое дело, что по меркам ведущих стран «высокой» инфляцией считаются как раз российские целевые показатели (3-5 процентов), а плохим симптомом — дефляция или нулевая инфляция. В развивающихся государствах совершенно другие категории, но, как бы то ни было, замедление роста цен часто идет рука об руку с общим кризисом в экономике.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Именно это и происходит в России. В течение двух лет в стране фиксировался отрицательный экономический рост. Лишь в этом году динамика ВВП будет положительной, но даже в лучшем случае результаты будут весьма скромными по сравнению со средними темпами роста в прошлое десятилетие. Самое главное — потребительский спрос в стране очень слаб. К примеру, в апреле падение расходов россиян составило 9 процентов. Крайне низкий спрос вынуждает производителей и продавцов снижать цены.

Далее, и это уже прямая заслуга ЦБ, два с половиной года мы живем в условиях сверхвысокой ключевой ставки. На данный момент она составляет 9,25 процента, то есть реальная процентная ставка в экономике (ключевая ставка минус инфляция) превышает 5 процентов. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Высокая ставка снижает темпы циркуляции денег в финансовой системе и таким образом давит на инфляцию — но обратной ее стороной опять же является торможение экономики. Впрочем, ЦБ неоднократно намекал на то, что сдерживание роста цен является более приоритетной задачей по сравнению с поддержкой экономического роста.

Наконец, есть проблема курса. Значительная часть товаров, потребляемых в России, завозится из-за рубежа. Это означает, что сильный доллар разгоняет инфляцию, а слабый — сдерживает ее. С начала года доллар существенно снизился к рублю, что обеспечивает относительную дешевизну импорта, а в итоге и скромные розничные цены.

К этому можно добавить мелкие ситуативные факторы, вроде хорошего урожая в прошлом году. Решающей роли они сыграть не могут, но сбросить несколько десятых процентного пункта из показателя роста цен им вполне по силам.

Подождите несколько лет

Таким образом, можно констатировать, что цель ЦБ достигнута, инфляция подавлена. Что дальше? Неизбежно встает вопрос о смене приоритетов, так как жить несколько лет без экономического роста совершенно неприемлемо как для граждан, так и для руководства страны. Да и бюджет без подъема ВВП наполнять и выполнять — занятие не самое простое. Будет ли Банк России менять денежно-кредитную политику?

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, для ЦБ резкое замедление роста цен стало большой неожиданностью. «Традиционно, когда происходит девальвация, это отражается на ценах, а при укреплении национальной валюты обратного эффекта обычно не наблюдалось. Теперь же, по всей видимости, эффект от укрепления рубля был. ЦБ вынужден реагировать на этот сюрприз», — пояснила она.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Орлова считает, что на ближайшем заседании регулятор снизит ставку лишь на 25 базисных пунктов, потому что в июле ожидается индексация тарифов. «Однако, если тенденция продолжится и инфляция будет расти медленно, осенью ставка ЦБ может быть понижена на целый процентный пункт», — предсказала она.

В свою очередь, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников настаивает на том, что ЦБ и дальше будет выдерживать консервативную линию поведения. «Пока успокаиваться рано. Во-первых, Центробанк считает, что этот показатель достигнут за счет разовых факторов, таких как укрепление курса рубля. Во-вторых, важно не просто "коснуться" цели по инфляции в 4 процента, а удержать рост цен на этом уровне, переломив инфляционные ожидания. А они пока еще очень высокие — население ожидает роста цен на уровне 11 процентов. Это означает, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика должна сохраняться еще в течение некоторого времени. И это не месяцы, а годы», — сказал он.

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Матовников напомнил, что в первом полугодии 2012 года инфляция была очень низкой (держалась ниже 4 процентов на протяжении четырех месяцев), но потом она подскочила. Из-за этого Центральный банк и не считает, что сейчас пришло время переходить к более мягкой политике.

«Никто не захочет размещать длинные депозиты исходя из уровня инфляции в 4 процента, если не будет уверен в том, что это надолго. Также и долгосрочное кредитование по низким ставкам возможно, только если кредиторы будут понимать, что низкий уровень роста цен устойчив. А чтобы у людей появилась уверенность, должно пройти как минимум года три», — уверен эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время валютный рынок ждет разворот от укрепления рубля к его ослаблению, и это станет фактором, усиливающим рост цен. «Но это не значит, что инфляция не может уложиться в целевые показатели. Но даже если по итогам года мы увидим, скажем, 4,2 процента — это тоже хорошо. Главное, чтобы инфляция не отличалась от запланированного уровня слишком сильно и чтобы это сохранялось в течение длительного времени», — заключил собеседник «Ленты.ру».