Финансы
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Упали в цель

Банк России выполнил обещание по снижению инфляции

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина
Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Инфляция в России впервые за многие годы опустилась до отметки в четыре процента. Именно такую цифру обозначал в последние два года в качестве главной цели Банк России. Более того, в ближайшие месяцы индекс потребительских цен и вовсе может упасть ниже трех процентов, чего не было со времен СССР и плановой экономики.

Исполнители желаний

В апреле, по данным Росстата, инфляция замедлилась до 4,1 процента, причем за весь месяц цены выросли на 0,3 процента. В прошлые годы в четвертом месяце наблюдался рост на 0,5-1 процента и даже выше. Практически не увеличивались цены на большинство продуктов питания, услуги также дорожали незначительно.

Судя по тенденции, инфляция будет сокращаться и дальше — по крайней мере, в Минэкономразвития в этом уверены. В ведомстве Максима Орешкина считают, что при сохранении текущего курса рубля до конца года в декабре рост цен замедлится до 2,9 процента. Показатель станет рекордным: ничего подобного ни в 1990-е, ни в 2000-е годы не наблюдалось.

Похоже, план Банка России по удержанию инфляции в приличных рамках начал работать. Финансовые власти страны и в прошлом многократно обещали обуздать рост цен, но все эти попытки раз за разом проваливались. Нормальная инфляция в стране последние 20 лет составляла 7-8 процентов в год, а в период кризисов регулярно подскакивала до двузначных чисел. Обязательство, данное Эльвирой Набиуллиной два года назад, по сути, одно из первых, исполненных государством в области экономики. По другим показателям, включая экономический рост и увеличение ВВП на душу населения, ничего подобного добиться не удалось.

Замороженная экономика

Каким образом получилось достичь этого показателя? Тут следует начать с того, что в развитых странах низкая инфляция является, как правило, симптомом плохого состояния экономики. Не зря одна из целей, которую ставит Европейский центральный банк при проведении монетарной политики в последние годы, — хоть немножко разогнать цены. Цель, кстати, пока выполняется так себе: и рост ВВП еврозоны, и инфляция по-прежнему находятся на низких, практически кризисных уровнях. Другое дело, что по меркам ведущих стран «высокой» инфляцией считаются как раз российские целевые показатели (3-5 процентов), а плохим симптомом — дефляция или нулевая инфляция. В развивающихся государствах совершенно другие категории, но, как бы то ни было, замедление роста цен часто идет рука об руку с общим кризисом в экономике.

Именно это и происходит в России. В течение двух лет в стране фиксировался отрицательный экономический рост. Лишь в этом году динамика ВВП будет положительной, но даже в лучшем случае результаты будут весьма скромными по сравнению со средними темпами роста в прошлое десятилетие. Самое главное — потребительский спрос в стране очень слаб. К примеру, в апреле падение расходов россиян составило 9 процентов. Крайне низкий спрос вынуждает производителей и продавцов снижать цены.

Далее, и это уже прямая заслуга ЦБ, два с половиной года мы живем в условиях сверхвысокой ключевой ставки. На данный момент она составляет 9,25 процента, то есть реальная процентная ставка в экономике (ключевая ставка минус инфляция) превышает 5 процентов. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Высокая ставка снижает темпы циркуляции денег в финансовой системе и таким образом давит на инфляцию — но обратной ее стороной опять же является торможение экономики. Впрочем, ЦБ неоднократно намекал на то, что сдерживание роста цен является более приоритетной задачей по сравнению с поддержкой экономического роста.

Наконец, есть проблема курса. Значительная часть товаров, потребляемых в России, завозится из-за рубежа. Это означает, что сильный доллар разгоняет инфляцию, а слабый — сдерживает ее. С начала года доллар существенно снизился к рублю, что обеспечивает относительную дешевизну импорта, а в итоге и скромные розничные цены.

К этому можно добавить мелкие ситуативные факторы, вроде хорошего урожая в прошлом году. Решающей роли они сыграть не могут, но сбросить несколько десятых процентного пункта из показателя роста цен им вполне по силам.

Подождите несколько лет

Таким образом, можно констатировать, что цель ЦБ достигнута, инфляция подавлена. Что дальше? Неизбежно встает вопрос о смене приоритетов, так как жить несколько лет без экономического роста совершенно неприемлемо как для граждан, так и для руководства страны. Да и бюджет без подъема ВВП наполнять и выполнять — занятие не самое простое. Будет ли Банк России менять денежно-кредитную политику?

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, для ЦБ резкое замедление роста цен стало большой неожиданностью. «Традиционно, когда происходит девальвация, это отражается на ценах, а при укреплении национальной валюты обратного эффекта обычно не наблюдалось. Теперь же, по всей видимости, эффект от укрепления рубля был. ЦБ вынужден реагировать на этот сюрприз», — пояснила она.

Орлова считает, что на ближайшем заседании регулятор снизит ставку лишь на 25 базисных пунктов, потому что в июле ожидается индексация тарифов. «Однако, если тенденция продолжится и инфляция будет расти медленно, осенью ставка ЦБ может быть понижена на целый процентный пункт», — предсказала она.

В свою очередь, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников настаивает на том, что ЦБ и дальше будет выдерживать консервативную линию поведения. «Пока успокаиваться рано. Во-первых, Центробанк считает, что этот показатель достигнут за счет разовых факторов, таких как укрепление курса рубля. Во-вторых, важно не просто "коснуться" цели по инфляции в 4 процента, а удержать рост цен на этом уровне, переломив инфляционные ожидания. А они пока еще очень высокие — население ожидает роста цен на уровне 11 процентов. Это означает, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика должна сохраняться еще в течение некоторого времени. И это не месяцы, а годы», — сказал он.

Матовников напомнил, что в первом полугодии 2012 года инфляция была очень низкой (держалась ниже 4 процентов на протяжении четырех месяцев), но потом она подскочила. Из-за этого Центральный банк и не считает, что сейчас пришло время переходить к более мягкой политике.

«Никто не захочет размещать длинные депозиты исходя из уровня инфляции в 4 процента, если не будет уверен в том, что это надолго. Также и долгосрочное кредитование по низким ставкам возможно, только если кредиторы будут понимать, что низкий уровень роста цен устойчив. А чтобы у людей появилась уверенность, должно пройти как минимум года три», — уверен эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время валютный рынок ждет разворот от укрепления рубля к его ослаблению, и это станет фактором, усиливающим рост цен. «Но это не значит, что инфляция не может уложиться в целевые показатели. Но даже если по итогам года мы увидим, скажем, 4,2 процента — это тоже хорошо. Главное, чтобы инфляция не отличалась от запланированного уровня слишком сильно и чтобы это сохранялось в течение длительного времени», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Дмитрий Мигунов
Григорий Коган

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минэкономразвития сообщило о достижении цели по инфляции
Повседневные расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума
Банк России cнизил ключевую ставку до 9,25 процента
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:04 27 апреля 2017

Ушли в народ

Зачем правительство начало занимать деньги у россиян
12:50 Сегодня

Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей

13:22 Сегодня

Банк России поднял евро к 63 рублям

19:50 16 мая 2017

Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия

Финансы
 — 
00:02 16 мая 2017
Президент Украины Петр Порошенко

Такой бездолговый курс

Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
13:18 11 мая 2017

Официальный евро упал еще на рубль

12:38 Сегодня

В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики

16:06 16 мая 2017

Медведев счел размер МРОТ запредельно низким

Финансы
 — 
00:04 14 мая 2017

...или Прерванный полет

Как Высоцкий стал чайным королем Российской империи
10:38 11 мая 2017

Курс доллара упал до 57,29 рубля

12:07 Сегодня

Россияне стали активнее пользоваться кредитками

15:11 16 мая 2017

Рубль назвали звездой валютного рынка

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы