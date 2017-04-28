Финансы
 

Банк России cнизил ключевую ставку до 9,25 процента

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Продолжение: Решение ЦБ ослабило доллар

Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых. Соответствующая информация содержится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в четыре процента и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. Также на решение совета директоров повлияло восстановление экономической активности.

«В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в четыре процента будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах», — сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор указывает на то, что в дальнейшем на решение по ставке будет влиять соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель) и сценария с ростом нефтяных котировок, дальнейшая динамика инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

ЦБ также отмечает, что в ближайшее время основным источником инфляционных рисков может стать волатильность мировых товарных и финансовых рынков. Она может подняться на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами.

Следующее заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке, должно состояться 16 июня.

24 марта ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,75 процента годовых.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.

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