Решение ЦБ ослабило доллар

Доллар отреагировал ослаблением к рублю после решения ЦБ понизить ключевую ставку до 9,25 процента годовых. По информации на 13:50 мск, американская валюта стоила 56,79 рубля, упав с дневного максимума в 57,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии доллар потерял 0,3 процента или почти 20 копеек. Единая европейская валюта при этом стоила 62,16 рубля — это на 21 копейку меньше дневного максимума.

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась около 51,74 доллара за баррель (на 0,6 процента больше, чем при закрытии предыдущей сессии).

Ранее 28 апреля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых. Регулятор отметил приближение инфляции к целевому уровню в четыре процента и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. Также на решение повлияло восстановление экономической активности.