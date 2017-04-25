Sberbank CIB предрек новое снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России может снизить ключевую ставку с 9,75 до 9,50 процента на заседании 28 апреля. Об этом пишет аналитик Том Левинсон в обзоре Sberbank CIB, на который ссылается Rambler News Service. По мнению эксперта, на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что на предстоящем заседании ключевая ставка будет снижена второй раз подряд.
Аналитик добавил, что сокращение до 9,5 процента не должно заметно сказаться на курсе рубля, но другие сценарии способны повлиять на валютный рынок. В частности, при сохранении прежнего уровня ключевой ставки рыночные ставки могут вырасти, что окажет поддержку рублю. Если же снижение будет быстрым (на 0,5 процентного пункта), то масштабы смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие 12 месяцев в целом должны быть пересмотрены.
ЦБ снизил ключевую ставку на последнем заседании совета директоров 24 марта. Она уменьшилась на 0,25 процентного пункта до 9,75 процента годовых.
В Госдуме отмечали, что из-за высокой ставки ЦБ на финансовом рынке распространились операции carry trade. Западные инвесторы конвертируют доллары в рубли, а затем, используя укрепляющийся курс рубля и высокую процентную ставку отечественного регулятора, получают спекулятивные доходы.
Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.