Банковским ставкам в России посулили падение до исторического минимума

Процентные ставки российских банков снизятся до минимального уровня за всю историю России — до 8-8,5 процента. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил научный руководитель Института Гайдара Сергей Дробышевский, сообщает Rambler News Service.

«Это тот уровень процентных ставок, который был, скажем так, в лучшие периоды: и в 2007 году, начало 2008 года, и в 2012 году, то есть это возвращение процентных ставок на минимальные уровни в российской истории», — сказал он.

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Он отметил, что снижению ставок способствует финансовая консолидация и сокращение дефицита российского бюджета.

24 марта Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9,75 процента годовых.

Тогда же министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции в России снизится до 4 процентов не позднее июля 2017 года.