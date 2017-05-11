Повседневные расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума

Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5 процента относительно марта. По сравнению с апрелем прошлого года россияне потратили меньше на 4,9 процента. Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир».

С учетом роста цен за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8 процента, а в годовом исчислении — на девять процентов. Таким образом, реальные (то есть очищенные от инфляции) траты жителей страны оказались самыми низкими за последние пять лет.

При этом размер среднего чека за месяц почти не изменился, потеряв всего четыре рубля или 0,8 процента. Общее сокращение затрат произошло за счет снижения частоты походов в магазины.

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Доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57 процентов после 52 процентов в марте и 50 в феврале. Как отмечается в исследовании, это позволяет говорить об экономии россиян на непродовольственных товарах.

Согласно исследованию РАНХиГС, опубликованному в конце января, 45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет.