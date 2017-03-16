Орешкин сообщил о поднявшихся впервые за два года доходах россиян

Реальные доходы россиян в январе увеличились на 8,1 процента, рост наблюдается впервые за два года. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что такой высокий показатель обусловлен разовой выплатой пенсий, но если ее убрать, то рост составит около одного процента.
Макроэкономические условия в России стали предсказуемыми, отметил министр. «Комбинация тех мер, которые уже введены, это и инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс, ответственная бюджетная политика, новые макроэкономические правила, обеспечивающие снижение влияния волатильности сырьевых цен на внутреннюю экономику, все это уже позволило обеспечить предсказуемость динамики ключевых экономических индикаторов», — сказал Орешкин.
Главными драйверами ускорения экономического роста в нынешней ситуации могут стать только частные инвестиции, подчеркнул он. «Базовая идея всего плана (повышения темпов экономического роста до 2025 года — прим. «Ленты.ру») — это то, что главным драйвером ускорения экономического роста в текущей ситуации могут стать только частные рыночные инвестиции», — сказал глава Минэкономразвития.
15 марта глава Минтруда Максим Топилин сообщил о пятнадцатикратном разрыве в доходах между богатыми и бедными россиянами. При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты холдинга «Ромир».
Согласно исследованию РАНХиГС, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год сократилась на треть, с 55 до 40 процентов.