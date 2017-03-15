Топилин рассказал о пятнадцатикратном разрыве между доходами богатых и бедных

Разница в размере зарплат между богатыми и бедными в России сейчас меньше, чем в начале нулевых, но все еще значительно превышает аналогичные показатели в развитых странах. Об этом в среду, 15 марта, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в 2000 году соотношение между десятью процентами самых богатых россиян и такой же долей самых бедных составляло один к 30, а в 2015-м — один к пятнадцати. Цифры за 2016 год Топилин не озвучил, но заметил, что в последнее время разрыв сокращается.

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«Но и один к пятнадцати — это, я считаю, очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация, с семи до десяти», — сказал министр. В Минтруде ведут работу, чтобы сократить этот разрыв, в частности в бюджетном секторе, добавил он.

14 марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения.

В декабре 2016 года Голодец заявила, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в том числе из-за обширного теневого сектора.