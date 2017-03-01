Топилин рассказал о нежелании Минфина повышать пенсии

Минфин России выступил против доиндексации страховых пенсий на 0,4 процента. Об этом в среду, 1 марта, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, сейчас прошел первый круг согласования доиндексации в правительстве, документы с предложениями отправлены в Минюст. «Насколько мне известно, Минфин возражает, но это, по нашему мнению, противоречит закону», — сказал Топилин.

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Минтруд будет настаивать на запланированном повышении выплат, подчеркнул министр.

28 февраля Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля размеры социальных пенсий на 1,5 процента.

Ранее планировалось, что с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 0,38 процента.

Средний размер пенсии с 1 февраля увеличился на 703 рубля — с 13 152 до 13 855 рублей. Выплаты выросли на уровень инфляции 2016 года — 5,4 процента.