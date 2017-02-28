Минтруд предложил увеличить апрельскую индексацию пенсий

Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля размеры социальных пенсий на 1,5 процента. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий», — отмечается в документе. Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8774 рубля.

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Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12343 рубля, пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 155 рублей и составит 10462 рубля.

Размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 206 и 200 рублей. Размер дополнительного материального обеспечения граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией увеличится на 247 рублей и составит 16723 рубля.

Расходы на индексацию размеров социальных пенсий составят 545,3 миллиона рублей в месяц или 4,9 миллиарда рублей до конца 2017 года.

Ранее планировалось, что с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 0,38 процента.

Средний размер пенсии неработающим россиянам с 1 февраля увеличился на 703 рубля — с 13 152 до 13 855 рублей.