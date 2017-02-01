Минтруд назвал средний размер пенсии с 1 февраля

Средний размер пенсии неработающим россиянам с 1 февраля увеличился на 703 рубля — с 13 152 до 13 855 рублей. Выплаты выросли на уровень инфляции 2016 года — 5,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда, передает ТАСС.

Повышение размеров страховой пенсии позволит увеличить уровень пенсионного обеспечения порядка 31,4 миллиона неработающих граждан, отметили в ведомстве.

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С 1 апреля нынешнего года пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы еще на 0,38 процента. Это увеличение определено исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции в 5,8 процента, который заложен в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2017 год, и фактическим уровнем роста цен за 2016 год — 5,4 процента.

Общие расходы на дополнительное увеличение страховых пенсий составят около 14 миллиардов рублей, добавили в Минтруде. С учетом индексаций в феврале и апреле среднегодовой размер российской пенсии составит 13 649 рублей.

Кроме того, пенсионеры, которым начисляются пенсии по линии ПФР, получили в январе единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. С учетом этого совокупный среднегодовой размер пенсии по старости в нынешнем году составит 14 066 рублей, отметили в ведомстве.

Ранее 1 февраля газета «Известия» сообщила, что правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного вопроса.

27 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что реальный рост пенсий по старости в нынешнем году по сравнению с 2016-м составит 2,1 процента.

На индексацию социальных выплат с 1 февраля выделено 706 миллиардов рублей.