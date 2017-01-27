Топилин назвал размер реального роста пенсий в 2017 году

Реальный рост страховых пенсий по старости в нынешнем году по сравнению с 2016-м составит 2,1 процента. Об этом в пятницу, 27 января, заявил глава Минтруда России Максим Топилин, сообщает ТАСС.

Рост обусловлен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей, а также индексациями пенсий в феврале и апреле 2017 года. «Если мы разложим в среднегодовом измерении эту выплату, то, по нашим оценкам, произойдет увеличение реальных пенсий на два, может быть, даже на 2,1 процента», — сказал Топилин. Произойдет реальное увеличение пенсий, чего не было в прошлом году, добавил он.

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В субботу, 28 января, будет последний день выплат единовременной пособия всем пенсионерам в размере пяти тысяч рублей. «По нашим данным, 95-97 процентов пенсионеров уже получили единовременную выплату, обязательства выполняются», — отметил глава Минтруда.

Ранее 27 января Российский государственный социальный университет опубликовал данные собственного опроса, согласно которым большинство россиян (76,8 процента) считают приемлемой пенсию в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

23 января председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера пенсий с 1 февраля на 5,4 процента. Средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Вторая индексация должна состояться 1 апреля, она будет небольшой — порядка 0,4 процента.

21 января Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться. Выплаты в реальном выражении будут уменьшаться примерно на 0,5 процента ежегодно, уточнил чиновник.

