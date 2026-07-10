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12:46, 10 июля 2026Спорт

Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды

Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына Александра своей футбольной команды
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что у ее сына Александра Плющенко есть своя футбольная команда. Об этом сообщает Sport24.

По словам Рудковской, сын сам финансирует ее с гонораров за шоу. «Сам помогает малоимущим ребятам, которые у нас тренируются бесплатно, оплачивает очень хорошего тренера», — заявила продюсер.

По ее словам, Александр очень любит играть в футбол. «Мы даже специально для него на территории нашей академии сделали профессиональное футбольное поле», — заявила Рудковская.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее его отец, Евгений Плющенко, неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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