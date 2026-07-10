Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды

Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына Александра своей футбольной команды

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что у ее сына Александра Плющенко есть своя футбольная команда. Об этом сообщает Sport24.

По словам Рудковской, сын сам финансирует ее с гонораров за шоу. «Сам помогает малоимущим ребятам, которые у нас тренируются бесплатно, оплачивает очень хорошего тренера», — заявила продюсер.

По ее словам, Александр очень любит играть в футбол. «Мы даже специально для него на территории нашей академии сделали профессиональное футбольное поле», — заявила Рудковская.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее его отец, Евгений Плющенко, неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.