Медведев утвердил индексацию пенсий с 1 февраля

Размер пенсий в России с 1 февраля вырастет на 5,4 процента. Об этом в понедельник, 23 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 миллиардов рублей», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. С 2017 года правительство возвращается к системе индексации пенсий на уровень роста цен, отметил он.

Материалы по теме Нажили непосильным трудом Российское общество готовят к повышению пенсионного возраста

Средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей, на совещании у Медведева сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Правительство поставило задачу сохранить покупательскую способность страховых пенсий, отметила она. «Эта задача будет достигнута», — подчеркнула вице-премьер.

Также Голодец сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля выплат пенсионерам в соответствии законом о бюджете.

Вторая индексация должна состояться 1 апреля, она будет небольшой — порядка 0,4 процента.

21 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться. Выплаты в реальном выражении будут уменьшатся примерно на 0,5 процента ежегодно уточнил чиновник.

Согласно последним данным Росстата, средний размер пенсии в ноябре 2016 года составил 12 428 рублей (36,4 процента от размера средней зарплаты). За год в реальном выражении пенсия уменьшилась на 3,5 процента.