Финских призывников научат управлять дронами

Инспектор сил ПВО Нокелайнен: Финских призывников обучат управлению дронами-перехватчиками

Силы обороны Финляндии со следующего года начнут обучать призывников использовать дроны-перехватчики. Об этом сообщил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен изданию Ruotuväki.

«Осенью мы опробуем использование боевых беспилотников с кадровым составом армии, а в следующем году начнем обучать призывников», — пояснил инспектор.

Дроны-перехватчики задействуют в штате нового подразделения Сил обороны Финляндии, которое создается для противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), нарушающим воздушное пространство страны.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна всегда должна быть готова сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники. По его словам, в таком случае украинские БПЛА не являются исключением, и их необходимо «безопасно нейтрализовать с применением военной силы».