Финляндия создаст подразделения для борьбы с украинскими БПЛА

В силах обороны Финляндии создадут подразделения для борьбы с БПЛА

Подразделения, которые будут бороться с нарушающими воздушное пространство страны беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), создадут в Силах обороны Финляндии. Об этом сообщил инспектор сил противовоздушной обороны Мано-Микаэль Нокелайнен, передает РИА Новости.

Отмечается, что с конца марта финская сторона неоднократно сообщала об обнаружении неизвестных БПЛА. Расследование указало на украинское происхождение аппаратов. Три беспилотника несли неразорвавшуюся боевую часть.

«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов», — приводит слова инспектора издание Ruotuväki.

При этом Нокелайнен подчеркнул, что обучение подразделений начнется через несколько лет.

Ранее в июне стало известно, что украинский дрон взорвался на территории Молдавии.