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Россияне назвали приемлемый размер пенсии

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Большинство россиян (76,8 процента) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 27 января, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российским государственным социальным университетом (РГСУ).

При этом 36,5 процента респондентов посчитали достаточными выплаты в размере 20–30 тысяч рублей, 28,1 процент опрошенных назвали сумму в 15-20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4 процентов) сообщил, что приемлемый уровень пенсии составляет 10–15 тысяч рублей. Почти четверть респондентов (22,7 процента) хотели бы получать на заслуженном отдыхе более 30 тысяч рублей.

При этом, большинство опрошенных считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее заработной платы. Только 15 процентов респондентов оценили достаточный размер выплат исходя из коэффициента замещения менее 30 процентов от зарплаты.

Как отмечают эксперты, ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии. «Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно», — отметила ректор РГСУ Наталья Починок.

23 января вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей. Премьер министр Дмитрий Медведев заявил, что с 2017 года правительство возвращается к системе индексации пенсий на уровень роста цен. Так, с 1 февраля размер пенсий увеличится на 5,4 процента, а с 1 апреля — на 0,4 процента.

21 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться. Выплаты в реальном выражении будут уменьшатся примерно на 0,5 процента ежегодно, уточнил чиновник.

Согласно последним данным Росстата, средний размер пенсии в ноябре 2016 года составил 12 428 рублей (36,4 процента от размера средней зарплаты). За год в реальном выражении пенсия уменьшилась на 3,5 процента.

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