В Совфеде заявили о необходимости дополнительной поддержки пенсионеров

С учетом снижения реального размера пенсий и ростом цен необходимо разработать меры дополнительной поддержки пенсионеров. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает ТАСС.

«По отношению к прожиточному минимуму в стране действительно будущие пенсии, предложенные в бюджете на три года, уменьшаются, соотношение уменьшается», — напомнил парламентарий.

Поэтому, по мнению Рязанского, на ближайшие три года необходимо разработать дополнительные меры поддержки пенсионеров. Он также подчеркнул, что власти пока не рассматривают вопрос о повышении пенсионного возраста.

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Пенсии будут проиндексированы по уровню инфляции 2016 года (на 5,4 процента) 1 февраля. Вторая индексация должна состояться 1 апреля, она будет небольшой — порядка 0,4 процента.

21 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться. Выплаты в реальном выражении будут уменьшатся примерно на 0,5 процента ежегодно, уточнил чиновник.

Согласно последним данным Росстата, средний размер пенсии в ноябре 2016 года составил 12 428 рублей (36,4 процента от размера средней зарплаты). За год в реальном выражении пенсия уменьшилась на 3,5 процента.