Экс-инженера приговорили по делу об ослепшем российском школьнике

В Брянске экс-инженеру вынесли приговор по делу об ослепшем ребенке

Советский районный суд Брянска приговорил к году колонии-поселения бывшего главного инженера государственного коммунального предприятия по делу об ослепшем школьнике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

19 ноября 2023 года 11-летний мальчик упал лицом на металлическую опору теплотрассы и получил повреждение правого глазного яблока с потерей зрения. Установлено, что летом 2018 года инженер дал незаконное указание работникам заменить участок теплотрассы на территории образовательного учреждения. Строительные нормы были нарушены — коммуникации провели наземным способом.

Ранее сообщалось, что россиянка 8 марта расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси.

