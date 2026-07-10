Опубликована карта с местами охоты отравителей на домашних животных в Москве и Подмосковье

Shot опубликовал карту с местами охоты догхантеров на собак в Москве и Подмосковье

В сети появилась карта с местами на территории Москвы и Подмосковья, где действуют догхантеры. Инфографика опубликована в Telegram-канале «Shot Проверка».

Как выяснили авторы материала, в Балашихе на улице Ситникова обнаружили подозрительные куски курицы, после которых нескольким домашним животным понадобилась медицинская помощь. Кроме того, в пригороде Подольска находят останки кошек, собак и кротов. Местные жители рассказали, что отравители подбрасывают таблетки за заборы частных домов и на дороги. У пострадавших начинается рвота, слюнотечение, вялость и судороги.

Также на карте отмечен подмосковный Солнечногорск, где нашли сосиски с таблетками.

Помимо этого, зоозащитники рассказали, что в парке в столичном районе Митино могли отравить кошек и ежей. Подозрительные вещества замечали на Митинской улице, улице Барышиха и в Ангеловом переулке. Местные жители боятся, что могут пострадать маленькие дети.

В Крюковском лесопарке Зеленограда, судя по инфографике, обнаружили колбасу с таблетками, а в деревне Пучково — фарш неизвестного происхождения.

В январе о массовой смерти домашних собак также рассказали жители района Солнцево. По из словам, за два дня жертвами стали семь животных, еще одно попало в реанимацию. Во дворах москвичи нашли подозрительные куски мяса и следы розового вещества.