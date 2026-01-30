Реклама

Россия
17:54, 30 января 2026Россия

Жители района Москвы заявили о массовой смерти домашних собак из-за догхантеров

Жители района Москвы Солнцево рассказали о массовой смерти домашних собак
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве жители района Солнцево заявили о массовой смерти домашних собак. Они считают, что на территории образования орудуют догхантеры, пишет Baza в Telegram.

Как рассказали собеседники издания, за два дня жертвами стали семь животных, еще одно попало в реанимацию. Москвичи уверены, что собак отравили. Во дворах они нашли подозрительные куски мяса и следы розового вещества.

Жители Солнцева считают, что догхантеры охотятся именно на домашних собак, так как яд разбрасывается в местах выгула в районе футбольного поля и скейт-парка, а также на дорожках к ним. Кроме того, в домовых чатах появились пользователи, которые утверждают, что продолжат травлю.

По информации издания, это не первые случаи смерти собак из-за розового яда. Хозяева пострадавших животных обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2025 года об активизации догхантеров также сообщали жители районов Тушино и Путилково. По словам одного из горожан, его хаски стало плохо после прогулки по обычному маршруту. У питомца началась диарея, рвота и пошла пена изо рта. Спасти его не смогли.

