Задержан военблогер Тринадцатый

В Волгограде задержали военблогера Тринадцатого по делу об экстремизме

В Волгограде задержали военблогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый по делу об экстремизме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Гузенко обвиняют по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Гузенко задерживали в 2024 году на концерте в честь Дня города в центре Новопавловска Ставропольского края. Тогда ему вменяли статью о хулиганстве с применением оружия, а после о применении насилия в отношении представителя власти. 15 ноября того года он подписал контракт с Минобороны и был освобожден из-под стражи.