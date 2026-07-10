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Силовые структуры
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12:52, 10 июля 2026Силовые структуры

Задержан военблогер Тринадцатый

В Волгограде задержали военблогера Тринадцатого по делу об экстремизме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде задержали военблогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый по делу об экстремизме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Гузенко обвиняют по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Гузенко задерживали в 2024 году на концерте в честь Дня города в центре Новопавловска Ставропольского края. Тогда ему вменяли статью о хулиганстве с применением оружия, а после о применении насилия в отношении представителя власти. 15 ноября того года он подписал контракт с Минобороны и был освобожден из-под стражи.

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