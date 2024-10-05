Стало известно о задержании военного блогера в регионе России

В Ставропольском крае задержали военного блогера

В Ставропольском крае задержали военного блогера и добровольца с позывным Тринадцатый. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Егора Гузенко.

Как сообщил Гузенко, его задержали в Новопавловске, когда он впервые за долгое время приехал домой. Сейчас он находится в Кировском ОВД.

О причинах задержания военного блогера ничего не сообщается.

Гузенко публиковал в своем Telegram посты о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Также он, в частности, сообщал об отправке бойцов ЧВК «Вагнер» для отражения атак украинских войск в Курской области.