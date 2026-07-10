В Кремле сделали заявление о продаже Турцией российских C-400

Песков: Тема продажи Турцией российских С-400 относится к области сверхчувствительных

Тема продажи Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 относится к области сверхчувствительных. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», — сказал он.

По его словам, у России были контакты с турецкой стороной по этой теме, и они будут продолжены.

Ранее стало известно, что ЗРК С-400, ранее приобретенные у России, могли быть проданы Турцией одной из стран Персидского залива. Согласно данным источников, среди возможных покупателей называются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар.