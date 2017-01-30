Правительство потратит 700 миллиардов рублей на повышение пенсий и пособий

На индексацию социальных выплат с 1 февраля выделено 706 миллиардов рублей. Выплаты увеличатся на уровень инфляции 2016 года — 5,4 процента. Об этом в понедельник, 30 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены», — сказал Медведев. По его словам, кроме пенсий будут проиндексированы пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан.

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При этом стипендиальный фонд будет проиндексирован с 1 сентября нынешнего года, сообщил глава правительства.

23 января Медведев подписал постановление об увеличении размера пенсий с 1 февраля на 5,4 процента. Средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Вторая индексация должна состояться 1 апреля, она будет небольшой — порядка 0,4 процента.