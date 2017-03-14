Число россиян со сбережениями сократилось на треть

Доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год сократилась на треть, с 55 до 40 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования РАНХиГС в рамках проекта «Евробарометр», поступившего в «Ленту.ру». При этом у людей, указавших наличие сбережений, чаще всего речь шла о сумме в размере нескольких месячных доходов.

Кроме того, изменились стратегии хранения сбережений. Существенно сократилось число людей, имеющих срочный вклад в банке, а также покупающих ценные бумаги. На данный момент те, кто имеет сбережения, предпочитают хранить их в наиболее ликвидной форме: наличными или на карточке.

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Снижение объема сбережений может быть объяснено изменением ожиданий. В 2015 году, несмотря на негативную оценку текущего положения в экономике, большинство населения (64 процента) говорило о том, что экономика России испытывает временные трудности, и в дальнейшем ситуация улучшится.

Число людей, которые считают, что экономические трудности — это временное явление, упало за год почти на 30 процентов. Количество тех, кто считает, что отечественная экономика находится в критической ситуации или на этапе начала затяжного кризиса, наоборот, выросло по сравнению с прошлым годом.

В 2015 году имеющие сбережения россияне отказывались от запланированных покупок, сохраняя средства. В 2016 году ситуация кардинально изменилась. Люди, имеющие сбережения, перестали отказываться от запланированных трат.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015-м на 5,9 процента. При этом в декабре 2016-го в годовом выражении снижение составило 6,1 процента