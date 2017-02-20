Долги россиян по кредитным картам в 2016 году достигли минимума

Объем рынка кредитных карт в России по итогам 2016 года составил 999 миллиардов рублей. Это минимальный показатель за последние три года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор банка «Тинькофф». При расчетах использовалась отчетность других банков по РСБУ, но не учитывалась просроченная задолженность. Рынок кредитных карт в прошедшем году сократился на 33,8 миллиарда рублей, а в 2015-м — на 124 миллиарда.

В целом рынок кредитных карт и необеспеченного кредитования сократился в прошлом году на 2,6 процента. Как отметил начальник управления карточных продуктов банка «Хоум кредит» Алексей Драчинский, теперь граждане относятся к новым обязательствам с осторожностью. Согласно данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 году сократились на 5,9 процента по сравнению с 2015 годом.

Сильнее всего сократились карточные портфели «Русского стандарта» — на 23,4 миллиарда рублей до 53 миллиардов рублей, ОТП банка — на 10,9 миллиарда рублей до 22,8 миллиарда рублей и «Бинбанк кредитные карты» — на 9,9 миллиарда рублей до 16,2 миллиарда рублей. В то же время увеличились портфели Сбербанка — на 20,8 миллиарда рублей до 427,7 миллиарда рублей, Тинькофф банка — на 16,8 миллиарда рублей до 102,5 миллиарда и банка «Восточный» — на 10 миллиардов рублей до 36,8 миллиарда.

Также повысилась и концентрация бизнеса. Если в 2015 году пять крупнейших банков занимали 70 процентов рынка, то в 2016 году — уже почти 74 процента. При этом состав пятерки лидеров практически остался неизменным: у Сбербанка — 43 процента, у Тинькофф банка — 10 процентов, у «ВТБ 24» — 8 процентов, у Альфа-банка — 7 процентов и у «Русского стандарта» — более 5 процентов.

По данным ЦБ, российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году банки России заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.