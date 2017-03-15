Минфин оценил объем зарплат в теневом секторе в 12 триллионов рублей

Министерство финансов оценило объем зарплат в теневом секторе экономики в 10-12 триллионов рублей, передает Rambler News Service со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Владимира Колычева.

Чиновник также сообщил, что все расходы и сбережения населения за 2016 год составили 58 триллионов. В борьбе с серыми зарплатами Минфин предложил повысить НДС с 18 до 22 процентов и снизить ставку страховых взносов с 30 до 22 процентов.

«Если мы просто механически распространим снижение доли неформальной занятости в структуре занятости небюджетного сектора, которую мы наблюдали последние семь-восемь лет — она снижалась на 0,7-0,8 процентного пункта в год, — это приведет к существенным выпадающим доходам для бюджетной системы, особенно субъектов Российской Федерации, в части налогов на доходы физических лиц и страховых взносов. Этого, конечно, хочется избежать», — объяснил Колычев.

Равные конкурентные условия в экономике, по его мнению, должны быть созданы без катастрофических последствий для бизнеса, который вовлечен в неформальные практики. «Мы хотим, чтобы "стоимость" переключения из неформальных в формальные практики была минимальной», — уточнил он.

По оценкам министерства финансов, с 2010 года число занятых в формальном небюджетном секторе снизилось на 1,6 миллиона человек. Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2016 году, показал, что 70 процентов россиян получают зарплату по официальным ведомостям, 13 процентов получали частично серую зарплату, а каждый десятый житель страны признался, что получает зарплату полностью в конверте.