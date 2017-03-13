В Госдуме назвали безумием настройку российской пенсионной системы

Нормальный человек не сможет понять действующую в России пенсионную систему, попытки ее настройки являются безумием. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает Rambler News Service.

«Есть два варианта: первое — ни один нормальный человек понять эту пенсионную систему не может, второе — ни один нормальный человек не верит в нее. В этой ситуации настраивать пенсионную систему так, как нам постоянно ее предлагают, это просто безумие», — сказал Макаров в ходе налогового форума в рамках Недели российского бизнеса.

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Кроме того, он призвал остановить «неналоговый террор». «Давайте не будем рассчитывать на то, что налоговым законодательством нам удастся решить все проблемы», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее 13 марта Минфин предложил установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22 процентов.

В начале месяца стало известно, что Минэкономразвития России рассматривает возможность повышения или снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно обсуждаемой инициативе, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.