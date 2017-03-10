В МЭР задумались об изменении ставки НДФЛ по уровню пенсионных взносов

Министерство экономического развития России рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пятерых федеральных чиновников. Разработали это предложение Центробанк и Минфин ради создания стимулов для самостоятельного накопления пенсии.

Согласно обсуждаемой инициативе, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот. Те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15 процентов НДФЛ, рассказывают трое из них, а те, кто будет направлять на накопления 10 процентов зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10 процентов. 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4 процента от зарплаты.

У Минфина было собственное предложение, согласно которому на суммы взносов в ИПК предоставлялся вычет по НДФЛ, но не более 6 процентов. Например, при взносе в 6 процентов НДФЛ не будет взиматься с каждых 6 рублей из 100.

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По словам одного из собеседников издания, расчеты не окончательные, а сама идея обсуждается только внутри Минэкономразвития.

Эксперты раскритиковали эту инициативу. Александра Суслина из Экономической экспертной группы уверена, что от предлагаемых мер больше всего пострадают беднейшие. Система накоплений у них наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сказал, что налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать. Сходную точку зрения высказал президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. По его словам, человек должен сознательно формировать накопления.

